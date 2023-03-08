8 Марта во всероссийский прокат вышла комедия «Поехавшая» об уроженке Набережных Челнов

Главная героиня фильма бросает все дела и добирается на велосипеде с собакой до Магадана. Фото: кадр из фильма

В Международный женский день – 8 Марта, в кинотеатрах России начали показывать новую комедию «Поехавшая» (12+), которая была снята на основе реальной истории уроженки Набережных Челнов Ани Смолиной.

После череды неудач главная героиня фильма решила полностью изменить свою жизнь. Она садиться на велосипед, берет с собой свою таксу Капу и отправляется в Магадан. Там живет ее мама, с которой девушка не общалась целых 13 лет. Цель – помириться.

Вот только в реальности Аня Смолина так и не доехала до Магадана. По пути она встретила своего будущего мужа из-за чего и сменила маршрут. «КП-Казань» пообщалась с Аней Смолиной и выяснила, что в фильме «Поехавшая» правда, а что художественный вымысел.

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