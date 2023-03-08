В 2022 году реальный доход жителей Татарстана вырос на 2,1%

Среднедушевой доход в республике за прошлый год составил 46,2 тысячи рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В ушедшем 2022 году в большей части регионов России отмечалась отрицательная динамика роста реальных доходов населения. Только у 13 субъектов они выросли, в их числе оказался и Татарстан, следует из данных Росстата.

Так, в среднем реальный доход у жителей республики вырос на 2,1% и составил порядка 46,2 тысячи рублей в среднедушевом разрезе. Что же касается других регионов Приволжского федерального округа, то у всех них этот показатель только снизился. Например, в Марий Эл за 2022 год реальные доходы населения снизились на 3,9%.

Напомним, что согласно другим исследованиям в Татарстане женщины готовы зарабатывать меньше мужчин. В отличие от представителей сильного пола их зарплатные ожидание ниже на 20 тысяч рублей.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram