В Татарстане женщины готовы получать зарплату меньше чем мужчины

Зарплатные ожидания женщин в республике равны 40 тысячам рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

На женщин в Татарстане приходится более полвины – 53%, резюме по поиску работы. При этом они чаще сами откликаются на предложенные вакансии, чем мужчины, гласят данные службы исследований hh.ru.

Интересно также и то, что женщины готовы получать меньшую зарплату, нежели представители сильного пола. Так, если первые в своих ожиданиях удовлетворятся 40 тысячами рублей в месяц, то мужчины запрашивают около 60 тысяч. То есть разница составляет 20 тысяч рублей.

В основном женщины в Татарстане предпочитают работать администраторами, менеджерами по продажам и бухгалтерами. Когда как мужчины, в свою очередь, чаще всего готовы работать водителями.

Также женщины в своем большинстве считают, что работа плохо влияет на их здоровье, но вместе с тем чаще мужчин называют себя трудоголиками. Вот только, согласно исследованиям, более восьми часов в день трудятся именно представители сильного пола. Они же чаще работают по выходным.

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