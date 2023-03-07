В «Водоканале» заверили, что будет сделано все возможное, чтобы закончить работу ранее назначенного времени. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Советском районе Казани почти на сутки отключат горячую и холодную воду. Это связано с проведением работ по улучшению водоснабжения поселка Малые Клыки, сообщает МУП «Водоканал».

С 9:00 14 марта до 6:00 15 марта воды не будет в домах по Мамадышскому тракту №№10, 6, 8а, 8в, 10а, 10Б, 10а корп.1. Также отключат водоснабжение в поселке Малые Клыки по улицам Агрономическая, Совхозная, Татарстан, Клубная, Озерная, Дорожная, Рабочая, Зажора, Большая Красная (кроме дома №122г).

- Специалисты сделают все возможное, чтобы завершить работы раньше времени, - отметили в МУП «Водоканал».

Напомним, на водопроводных сетях в Приволжском районе Казани произошла авария. Сотрудники МУП «Водоканал» сейчас работают над устранением неполадки. В связи с чем в ряде домов была отключена подача холодной воды.

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