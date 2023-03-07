В Приволжском районе Казани ряд домов остались без воды из-за коммунальной аварии

При необходимости воду горожанам привезут в автоцистернах. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На водопроводных сетях в Приволжском районе Казани произошла авария. Сотрудники МУП «Водоканал» сейчас работают над устранением неполадки. В связи с чем в ряд домов была отключена подача холодной воды. Ее нет по следующим адресам: улица Сафиуллина, 12, 16, 26, 26а, 20 к.1, 20 к.2. Когда именно все починят и возобновят водоснабжение пока неизвестно.

- Специалисты сделают все возможное, чтобы закончить работы как можно скорее. Приносим свои извинения за предоставленные неудобства, - сообщили в МУП «Водоканал».

Там также отметили, что автоцистерны с водой будут выезжать на места по заявкам, которые принимаются по телефону: +7 (843) 231-62-60.

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