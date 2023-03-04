В Татарстане сельчанам бесплатно раздадут семена для рассады на сумму 20 миллионов рублей

В этом году будет закуплено 33 тонны семян лука. Фото: Мария РАЗУМОВА

Татпотребсоюз бесплатно раздаст жителям сел республики семена для рассады на сумму 20 миллионов рублей. В этом году будет закуплено 33 тонны семян лука, а также около тонны семян свеклы и моркови. В мае планируется также раздать рассаду капусты.

Такая программа поддержки жителей села работает в республике с 2016 года. Семена смогут получит все 43 района Татарстана. Об этом заявил зампредседателя Татпотребсоюза по заготовке сырья Ренат Бикбов «Татар-информу».

Для получения семян местным жителям необходимо уведомить о своем желании администрацию сельского поселения. При этом 30% полученного урожая будет выкуплено Татпотребсоюзом.

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