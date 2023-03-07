Более 900 случаев туберкулеза выявили в Татарстане в 2022 году

Самым простым и эффективным методом ранней диагностики туберкулеза является флюорография. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В 2022 году в Татарстане 971 человек заболел туберкулезом. При этом смертность от этой болезни снизилась на 11,8%, что более чем в два раза ниже окружного и федерального показателя.

В целом уровень заболеваемости туберкулезом в регионе оказался на 19,6% ниже средних показателей по России, и на 18,3% - по Приволжскому федеральному округу, приводит данные Минздрав Татарстана.

Самым простым и эффективным методом ранней диагностики туберкулеза и других заболеваний легких является флюорография, которую следует проходить раз в два года. Так, в прошедшем году флюорографию прошли 99,4% татарстанцев от предполагаемого числа.

Напомним, важным событием ушедшего года также стало открытие нового здания республиканского противотуберкулезного диспансера, которое может принимать до 420 взрослых и 260 детей ежедневно. Кроме того, в Татарстане утвердили план мероприятий по профилактике туберкулеза до 2027 года.

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