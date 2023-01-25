За 10 месяцев 2022 года было выявлено 799 заболевших туберкулезом. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Татарстане утвердили план мероприятий по профилактике туберкулеза до 2027 года. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Согласно документу, до 1 апреля необходимо утвердить комплексный план по профилактике заболевания и организации противоэпидемических мероприятий в очагах туберкулезной инфекции. Также для сотрудников медицинских организаций будут проводить семинары по раннему выявлению туберкулеза.

Отметим, данный план был утвержден в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия татарстанцев. Так, за 10 месяцев 2022 года было выявлено 799 заболевших туберкулезом. Это на 7% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

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