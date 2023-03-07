Минниханов передал работникам сельхозуправлений Татарстана новые автомобили

По словам Минниханова, сельское хозяйство является нелегким и очень важным трудом. Фото: rais.tatarstan.ru

Глава Татарстана Рустам Минниханов передал работникам сельхозуправлений республики 43 служебных автомобиля. Торжественная церемония вручения состоялась на территории выставочного комплекса «Казань Экспо», сообщает пресс-служба раиса региона.

По словам Минниханова, сельское хозяйство является нелегким и очень важным трудом. Этой работой необходимо заниматься ежедневно для развития растениеводства и животноводства. Оперативность служб управлений сельского хозяйства является необходимым элементом в выполнении поставленных задач.

Как отметил раис республики, по итогам 2022 года Татарстан добился достойных результатов. Он поблагодарил работников за напряженный труд и пожелал дальнейших успехов.

Напомним, в 2022 году Татарстан собрал рекордные 5,2 миллиона тонн зерна. Это в разы больше, чем за прошлую уборочную кампанию.

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