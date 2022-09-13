В 2022 году Татарстан собрал рекордные 5,2 миллиона тонн зерна

И это при том, что осталось собрать урожай еще с 26 тысяч гектаров полей. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Татарстан в очередной раз может похвастаться рекордным урожаем зерновых. И, если в 2021 году было обмолочено около 2,2 миллиона тонн, то сейчас эта цифра в разы больше – 5,2 миллиона тонн, сообщил 13 сентября на брифинге глава Минсельхозпрода республики Марат Зяббаров.

И это при том, что уборка зерновых в регионе все еще продолжается. Осталось собрать урожай еще с 26 тысяч гектаров полей.

- Будет собрано однозначно больше, чем в прошлом году, когда не только в Татарстане, но и по всему Приволжскому федеральному округу наблюдалась засуха, - отметил министр.

По словам Зяббарова, сейчас в лидерах по уборке урожая зерновых культур - Арский, Тетюшский и Буинский районы, а на позициях отстающих - Зеленодольский, Верхнеуслонский и Менделеевский районы.

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