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НовостиПроисшествия7 марта 2023 7:52

В Татарстане будут судить участника банды за убийство криминального авторитета

Жертву накачали наркотиками, а затем задушили
Роман ЕФРЕМОВ
После убийства тело закопали

После убийства тело закопали

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратурой Татарстана утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 56-летнего жителя Казани, который обвиняется в бандитизме и убийстве человека, находящегося в беспомощном положении.

По информации следователей, в 1999 году в составе организованной преступной группы «Калуга» сформировалась одноименная банда. В апреле того же года лидер банды задумал убить одного из членов группировки, а затем обвинить его в убийстве другого криминального авторитета, к которому был причастен сам. Исполнителями преступления стали обвиняемый и трое других участников банды.

Злоумышленники привезли жертву в один из дачных домов садоводческого товарищества «Дружба», где попытались отравить мужчину большой дозой наркотиков. Им этого сделать не удалось, и они задушили пленника веревкой. После убийства закопали тело под домом на участке.

Обвиняемый свою вину не признает, он находится под стражей. Дело будет направлено в Верховный суд Татарстана.

Ранее мы сообщали о банде «Тяп-Ляп», которая не жалела ни женщин, ни стариков.

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