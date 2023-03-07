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НовостиПроисшествия7 марта 2023 7:44

В результате столкновения автобуса и легковушки в Нижнекамске погиб 28-летний водитель

В салоне машины пассажиров не было
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
По предварительным данным, легковушка выехала на встречку. Фото: Госавтоинспекция Татарстана

По предварительным данным, легковушка выехала на встречку. Фото: Госавтоинспекция Татарстана

Во вторник, 7 марта, на улице Индустриальной в Нижнекамске столкнулись автомобиль LADA и автобус. По предварительным данным, водитель легковушки на скорости выехал на встречку и не учел погодных и дорожных условий.

Удар был такой силы, что водитель LADA скончался на месте ДТП. В салоне машины и автобуса пассажиров не было. Обстоятельства произошедшего выясняются, сообщает Госавтоинспекция Татарстана.

Напомним, в Казани на улице Тэцевской произошло массовое ДТП. В результате там образовалась пробка.

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