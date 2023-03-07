В Казани на улице Тэцевской произошло массовое ДТП

Автомобилистам рекомендуют продумать свой маршрут с учетом дорожной обстановки. Фото: скриншот

В Казани 7 марта на улице Тэцевской у микрорайона «Салават Купере» произошло массовое ДТП. В результате там образовалась пробка. Об этом сообщили очевидцы в одном из городских телеграм-каналов.

Согласно данным, на подъеме в сторону центра столкнулись множество машин, а автобус вылетел на обочину. О пострадавших пока неизвестно. Автомобилистам рекомендуют продумать свой маршрут с учетом дорожной обстановки.

Отметим, в результате случившегося образовалась пробка длиной около 2,5 тысячи километров. В целом по Казани дорожная ситуация оценивается в пять баллов.

Напомним, ранее в Казани мужчина вышел осмотреть машину и оказался сбит насмерть. Авария произошла на Горьковском шоссе.

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