236 000 рублей было передано благотворительному фонду «Семья вместе»

Фото: Всесезонный город-курорт «Свияжские холмы»

5 марта во Всесезонном город-курорте «Свияжские холмы» прошло одно из самых больших мероприятий по горнолыжному спорту и сноуборду на «Кубок Раиса Республики Татарстан». В этом году благотворительный фонд «Семья вместе» стал социальным партнером мероприятия.

Заместитель главы Минспорта Татарстана Ильдар Садриев торжественно вручил директору «Дома вдали от дома» благотворительного Фонда «Семья вместе» Юлии Марковой чек на сумму 236 000 рублей, внесенных донорами-партнерами турнира в поддержку уникального в России проекта.

- Основная цель мероприятия - популяризация экстремальных видов спорта и возможность, каждому любителю почувствовать себя профессиональным спортсменом и показать уровень своей подготовки. Пусть победит сильнейший! - поприветствовал гостей турнира Ильдар Садриев.

Юлия Маркова выразила искреннюю благодарность Руководству Республики Татарстан за поддержку пока единственного семейного Дома в России, который в июле 2023 года отмечает свое 10-летие.

- За 9 лет работы Дома его гостеприимством воспользовались 14 700 родителей и детей из различных районов республики, - отметила Юлия Маркова.

Средства, собранные в рамках этого мероприятия, будут направлены на поддержание работы Семейного дома благотворительного фонда «Семья вместе» для семей, чьи дети проходят длительное лечение в Детской Республиканской клинической больнице Министерства здравоохранения Республики Татарстан.