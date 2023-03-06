Мэр Набережных Челнов отправил болеющих сотрудников лечиться дома

Как отметил Магдеев, болезнь невозможно вылечить на ногах. Фото: nabchelny.ru

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев отправил болеющих сотрудников по домам лечиться. У них обнаружили признаки ОРВИ. Об этом он сообщил на аппаратном совещании.

По словам главы города, болеющих сотрудников нельзя допускать к работе, а нужно дать им возможность пролечиться дома. Иначе есть вероятность заражения всего коллектива.

Магдеев считает, что болезнь невозможно вылечить на ногах, а проявление героизма в этом случае неприемлемо. Это касается всех учреждений, где фильтр в части недопуска должен быть реальным.

Кроме того, есть вариант дистанционной работы. В связи с этим Магдеев просит в первую очередь следить за своим здоровьем.

Напомним, накануне в Татарстане выявили 169 случаев COVID-19. Вместе с тем были выписаны 99 переболевших вирусом человек.

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