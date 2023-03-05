За сутки в Татарстане выявили 169 случаев COVID-19

Коллективный иммунитет местного населения к COVID-19 составляет те же 3,9%. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки в Татарстане выявили 169 новых случаев COVID-19, госпитализировали 32 зараженных и выписали 99 переболевших вирусом человек. Такие цифры в воскресенье, 5 марта, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

С начала пандемии коронавирус в республике подтвердился у 199 120 человек, 195 290 из которых выздоровели, а 2 010 - скончались. По последним данным, коллективный иммунитет местного населения к COVID-19 составляет те же 3,9%.

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