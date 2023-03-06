В Набережных Челнах призеру Паралимпийских игр провели сложнейшую операцию

На следующий день после операции Алексей Леонов уехал домой Фото: Иван МАКЕЕВ

В Набережных Челнах в стенах больницы скорой медицинской помощи призеру Паралимпийских игр Алексею Леонову провели сложнейшую операцию. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

35-летнему спортсмену выполнили операцию по удалению кава-фильтра - устройства для ловушки тромбов в нижней полой вене. Эта конструкция начала разрушаться. В связи с этим необходимо было извлечь кава-фильтр из сосуда. За эту сложнейшую операцию взялся рентгенхирург Марат Шарафутдинов.

По словам Шарафутдинова, при попытке извлечь фильтр есть вероятность деформировать его, не суметь удалить из вены. Чтобы избежать этого, врачи сделала проколы на шее и в паху. Затем расширили из до 4-5 миллиметров, зацепили кава-фильтр и извлекли. В результате на следующий день после операции Алексей Леонов уехал домой.

Напомним, ранее жительницу Набережных Челнов спасли от яда гадюки, сняв после укуса кольцо с ее пальца. Женщина выжила и ее перевели из реанимации в отделение терапии.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram