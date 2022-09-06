Жительницу Набережных Челнов спасли от яда гадюки, сняв после укуса кольцо с ее пальцаа

Ядовитая змея напала на женщину, когда она собирала груши. Фото: Иван ОЛЕКСЮК

В Набережных Челнах 41-летняя женщина собирала у себя на даче урожай груш. В один из моментов она наклонилась и ей в палец руки впилась змея. Эта была гадюка. После укуса ее яд начал действовать. Женщина начала испытывать сильную боль и общее недомогание, а палец распух.

Все было настолько плохо, что пришлось за помощью обращаться уже в реанимацию городской больницы №5. К этому палец настолько опух, что обручальное кольцо сильно врезалось в плоть. Снять его никому не удалось.

- Для того, чтобы не терять времени, в больницу вызвали спасателей. При помощи специального инструмента они сняли кольцо с пальца, - отметили в управлении здравоохранения Набережных Челнов.

После этого женщине тут же сделали инъекцию сыворотку от яда гадюки и начали проводить интенсивную терапию в условиях отделения реанимации. В итоге врачам удалось спасти пациентку. Ее буквально в этот вторник перевели в отделение терапии, где она продолжит свое лечение. Женщина благодарит врачей за свое спасение.

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