Обстоятельства произошедшего выясняются. Фото: Иван Макеев

В Казани беспилотник упал во дворе многоквартирного жилого дома. Речь идет об улице Гаврилова, 8а. На место оперативно прибыли спецслужбы и полиция.

Очевидцы полагают, что летательный аппарат использовался на кружке любителей самолетов. Обстоятельства произошедшего выясняются, сообщает «Татарстан 24».

Напомним, глава Татарстана Рустам Минниханов подписал указ, согласно которому в рамках действия на территории республики режима базовой готовности в целях усиления обеспечения общественной безопасности и безопасности объектов промышленности и транспортной инфраструктуры в регионе вводится запрет на использование летательный беспилотных аппаратов. Исключением являются аппараты, используемых в установленном законодательством порядке органами госвласти и подведомственными им организациями.

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