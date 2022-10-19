В Татарстане ввели уровень базовой готовности. Фото: Официальный сайт Президента РФ

Владимир Путин подписал указ «О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с указом Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 года № 756». В нем говорится о разных режимах и уровнях готовности, которые вводятся, чтобы обеспечить безопасность людей и защитить важные объекты на территории страны. Согласно документу, в Татарстане вводится уровень базовой готовности.

Что означает уровень базовой готовности в Татарстане

Органы исполнительной власти республики могут проводить мероприятия для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе реализовывать меры для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил России, иных войск, воинских формирований, органов и нужд населения.

Высшим должностным лицам Татарстана необходимо усилить охрану общественного порядка и обеспечить безопасность общества, охрану военных, важных государственных и специальных объектов, необходимых для жизнедеятельности населения, а также установить специальный режим работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, имеющих повышенную угрозу для жизни и здоровья населения и для окружающей среды.

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