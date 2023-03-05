По словам Дмитрия Пулатова, весной в регионе стали чаще встречаться агрессивные животные, которые могут совершить нападение на человека. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Чувашии жителям рассказали, как оставить заявку на отлов бродячих собак. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации Новочебоксарска Дмитрий Пулатов.

По его словам, весной в регионе стали чаще встречаться агрессивные животные, которые могут совершить нападение на человека. Так, с 2023 года, помимо письменных обращений, заявку на отлов собак можно подать через бесплатное мобильное приложение «Поиск животного».

- У меня тоже есть собака. Все знаем, что «братья наши меньшие» оказываются на улице из-за нашей же безответственности, - отметил Пулатов.

Власти подчеркивают, что собаки могут представлять угрозу для человека, особенно, если они образовали стаю. Для того, чтобы подать заявление на отлов через телефон, следует оставить фотографию животного, а также адрес ее обитания.

Напомним, ранее "КП-Казань" рассказывала о советах от казанского врача-ветеринара Юлии Богаревой. По ее словам, валерьянка настраивает кошек убивать и они не испытывают радость от материнства.

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