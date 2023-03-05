За неделю в Татарстане снова подешевели огурцы

Огурцы стали дешевле на 4,7%. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За неделю, с 20 по 27 февраля, в Татарстане снова подешевели огурцы. Соответствующие данные опубликованы на сайте Татарстанстата.

Согласно исследованию, огурцы стали дешевле на 4,7% - до 231,8 рубля за килограмм. Вместе с тем на 2,1% подешевели фруктово-ягодные консервы для детей и на 1,77% - сметана.

При этом наблюдается рост цен на помидоры. Теперь они стоят на 4,8% дороже и килограмм данного продукта обойдется в 174,2 рубля. Также на 3,4% подорожали бананы - до 106 рублей за килограмм. А стоимость репчатого лука стала дороже на 3% - до 46,4 рубля за килограмм.

Напомним, в Татарстане впервые в 2023 году подешевели огурцы. Тогда они стояли 243,2 рубля за килограмм.

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