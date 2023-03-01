В Татарстане впервые в 2023 году подешевели огурцы

К 13 февраля средняя цена огурцов выросла в 1,4 раза. Фото: Светлана Макеева

В Татарстане за неделю с 13 по 20 февраля огурцы подешевели на 5,75%. Теперь они стоят 243,2 рубля за килограмм. Соответствующее исследование опубликовано на сайте Татарстанстата.

Согласно данным, цена снизилась на вермишель (на 2,5%), соль (на 2,2%), стерилизованное молоко 2,5-3,2% (на 2,3%), рис (на 1,8%). Также стали дешевле макароны, мука и черный байховый чай.

При этом за прошлую неделю часть товаров подорожала. Так, стоимость репчатого лука выросла на 5,5% - до 45,1 рубля за килограмм. Рост цен наблюдается также на морковь (на 3,4%), яйца куриные ( на 2,8%), бананы и мясные консервы для детского питания (на 2,4%).

Отметим, цены на огурцы с начала 2023 года росли каждую неделю. В результате к 13 февраля средняя их стоимость выросла в 1,4 раза.

Напомним, ранее в Минсельхозе Татарстана объяснили причину резкого повышения цен на огурцы. Тогда за неделю они подорожали на 14%.

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