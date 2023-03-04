Гидрометцентр Татарстана предупредил о мокром снеге и метели с ухудшением видимости

Ко вторнику погода начнет улучшаться. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По прогнозам Гидрометцентра Татарстана, 5 марта ожидаются сильный, мокрый снег и ветер порывами до 15-20 метров в секунду. На территории республики также будет метель с ухудшением видимости до 1-2 километров с налипанием мокрого снега. Ночью температура составит от -1 до -5 градусов, днем воздух прогреется до +1. На дорогах будет гололед и снежная каша.

В понедельник, 6 марта, также прогнозируется мокрый снег и метель. Ночью будет сильный ветер порывами 15-20 метров в секунду. В ночное время термометры покажут от -3 до -8 градусов, в дневное - также до +1 градуса.

В следующие сутки погода немного улучшится, ожидаются умеренный ветер и переменная облачность. Ночью температура будет составлять от -6 до -11 градусов, днем - от -1 до -4 градусов.

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