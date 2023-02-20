Согласно многолетним данным наблюдений, снег полностью сойдет к 9–11 апреля. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Февраль приближается к концу, однако потепления пока не отмечается. Синоптики и вовсе предупреждают татарстанцев о морозах до -26 градусов. Когда в Казань и Татарстан придет весна? Ответ на этот вопрос «КП-Казань» дал доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев.

КОГДА ПРИДЕТ ВЕСНА В ТАТАРСТАН В 2023 ГОДУ

Метеорологи называют окончанием зимы не 1 марта, а дату устойчивого перехода среднесуточной температуры воздуха через 0 градусов в сторону положительных значений. Пока о сроках прихода весны в республику говорить рано.

- Обычно такой переход в Татарстане происходит в последние числа марта-первые дни апреля, - поясняет Аухадеев. - Если весна будет ранней, то потепление может прийти быстрее: во вторую или третью декаду первого весеннего месяца. В истории метеонаблюдений были случаи и очень раннего прихода весны, например, 25 февраля 1990 года, и очень позднего - 24 апреля 1998 года.

Эксперт отмечает, что на фоне происходящих климатических изменений эти даты смещаются. Весна все чаще норовит прийти раньше, а зима позднее. В связи с этим продолжительность «метеорологической зимы», которая, к слову, сейчас составляет 149 дней, стремительно сокращается. На фоне потепления уменьшается и отопительный период, что, кстати, является предпосылкой сокращения трат на отопление.

КОГДА РАСТАЕТ СНЕГ В ТАТАРСТАНЕ В 2023 ГОДУ

- Согласно многолетним данным наблюдений, снег обычно полностью сходит 9–11 апреля. В настоящее время высота снежного покрова на метеоплощадках Казани составляет 56 сантиметров - это более чем на 10 сантиметров выше климатической нормы. Однако, если весна будет ранней, то это тоже произойдет скорее, - подчеркивает метеоролог.

По долгосрочному прогнозу на отопительный период от Гидрометцентра России, февраль и март прогнозируются близкими к климатическим нормам по температуре: в феврале -9,7 градуса, в марте -3,3 градуса.

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