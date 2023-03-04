В зоне СВО состоялся очередной телемост между бойцами из Татарстана и их близкими

Бойцы рассказали родителям, женам и детям об армейском быте. Фото: Минобороны РФ

В субботу, 4 марта, в зоне специальной операции состоялся очередной телемост между мобилизованными из Татарстана и их близкими. Военнослужащие смогли увидеть родных и пообщаться с ними в режиме реального времени.

Бойцы рассказали родителям, женам и детям об армейском быте и пообещали в скором времени возвратиться домой с победой. Родные, в свою очередь, выразили им слова поддержки, сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

Напомним, прошлая виртуальная встреча между бойцами СВО и их семьями состоялась 15 февраля. Организовать ее помогли Минобороны России и Военкомат Татарстана.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram