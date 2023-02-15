Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 февраля 2023 13:00

В Татарстане организовали телемост между бойцами СВО и их семьями

Военнослужащие смогли увидеть родных и поговорить с ними по видеосвязи
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Для общения каждой семье давали небольшое количество времени

Для общения каждой семье давали небольшое количество времени

Фото: принтскрин видео.

В среду, 15 февраля, Министерство обороны России и Военный комиссариат Татарстана организовали для мобилизованных из республики, находящихся в зоне спецоперации, телемост. Благодаря ему бойцы смогли увидеть родных и поговорить с ними.

Для общения каждой семье давали небольшое количество времени. Родные выражали слова поддержки, а дети рассказывали стихи. Сами участники СВО заверили родных, что у них все хорошо, и скоро они вернуться домой, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram