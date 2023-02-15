В Татарстане организовали телемост между бойцами СВО и их семьями

Для общения каждой семье давали небольшое количество времени Фото: принтскрин видео.

В среду, 15 февраля, Министерство обороны России и Военный комиссариат Татарстана организовали для мобилизованных из республики, находящихся в зоне спецоперации, телемост. Благодаря ему бойцы смогли увидеть родных и поговорить с ними.

Для общения каждой семье давали небольшое количество времени. Родные выражали слова поддержки, а дети рассказывали стихи. Сами участники СВО заверили родных, что у них все хорошо, и скоро они вернуться домой, сообщает пресс-служба Минобороны России.

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