Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил усилить профилактику заболеваний животных

Он призвал присоединиться к этому вопросу прокуратуру, Россельхознадзор и глав районов республики. Фото: Рустем Кадыров, пресс-служба раиса Татарстана

В субботу, 4 марта, на совещании в республиканском Доме Правительства Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил усилить профилактику опасных заболеваний животных. Он призвал присоединиться к этому вопросу прокуратуру, Россельхознадзор и глав районов республики.

Это необходимо для безопасности нашей республики, так как Татарстан - крупнейший животноводческий регион. Только в 2022 году на территорию республики было ввезено более 49 тысяч голов крупного рогатого скота, в том числе 12,5 тысяч - импортного, сообщает пресс-служба главы-раиса.

Прошедший год для Татарстана был благополучным, кроме африканской чумы свиней. В регионе было подтверждено 11 очагов заболевания в разных районах. Сейчас карантин по всем очагам уже отменен, отметил начальник главного управления ветеринарии Кабмина Татарстана Алмаз Хисамутдинов.

Напомним, ранее Роспотребнадзор республики прокомментировал опасения по поводу птичьего гриппа.

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