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НовостиОбщество1 ноября 2022 9:23

В пяти районах Татарстана распорядились изъять свиней для ликвидации африканской чумы

В списке более 100 населенных пунктов
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Для этого создали специальную комиссию по изъятию животных и продукции животноводства.

Для этого создали специальную комиссию по изъятию животных и продукции животноводства.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В пяти районах Татарстана изымут свиней и продукцию свиноводства, чтобы предотвратить возникновение и ликвидировать очаги африканской чумы на территории республики. Постановление об этом подписал премьер-министр региона Алексей Песошин.

Предписание касается более 100 сел, поселков и деревень Алькеевского, Спасского, Пестречинского, Лаишевского и Рыбно-Слободского районов республики.

Контролировать исполнение постановления будет Главное управление ветеринарии Кабмина Татарстана.

Напомним, ранее в Алькеевском и Пестречинском районах обнаружили очаги африканской чумы. Указом главы республики Рустама Минниханова там введен карантин.

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