В Татарстане порядка 1,3 тысячи семей оформили ежемесячную выплату из маткапитала

Размер ежемесячной выплаты равен 11 тысячам 852 рублям. Фото: Александра ОСИПОВА

В Татарстане порядка 1,3 тысячи семей получают ежемесячную выплату из материнского капитала. Из них более 150 родителей оформили свыше двух начислений на каждого ребенка до трех лет.

Размер ежемесячной выплаты равен республиканскому прожиточному минимуму, а именно 11 тысячам 852 рублям. Меру поддержки могут оформить семьи со среднедушевым доходом менее двух прожиточных минимумов на человека, не считая имущества и занятости родителей. При этом семьи с несколькими детьми до трех лет могут получить еще одну выплату, если после получения выплаты доходы родителей не превысили двух прожиточных минимумов.

С этого года выплата из маткапитала назначается на каждого ребенка до трех лет, включая первого. Заявление можно оформить через портал госуслуг, Социальный фонд Татарстана или в отделениях МФЦ, сообщает пресс-служба Соцфонда республики.

Напомним, ранее мы рассказывали, как увеличатся маткапитал и детские пособия в Татарстане с 1 февраля 2023 года.

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