Из Казани запустили регулярные авиарейсы в Ташкент

Длительность рейса составляет порядка 3 часов. Фото: Алина НИЗАМОВА

В четверг, 2 февраля, запущены регулярные авиарейсы из Казани в Ташкент. Полеты будут осуществляться раз в неделю, сообщает пресс-служба татарстанского аэропорта.

Так, по средам самолет будет вылетать из столицы Узбекистана в 23.50, а прибывать в Казань – в 01.10 следующего дня. Обратный рейс выполняется из столицы Татарстана по четвергам в 02.40, приземляется судно в Ташкенте в 07.50.

Перелеты будут выполняться на самолетах Airbus A32, рассчитанных на 144 места. Длительность рейса составляет порядка 3 часов. Для каждого аэропорта указано местное время. Отметим, что время в Узбекистане на 2 часа опережает московское.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram