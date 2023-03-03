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НовостиПроисшествия3 марта 2023 11:27

В Татарстане прокуратура начала проверку после пожара на объекте культурного наследия

В результате возгорания погиб человек, еще четверо – пострадали
Роман ЕФРЕМОВ
Двухэтажный дом являются частью охраняемого объекта «Усадьба купца И.И. Лизунова». Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Двухэтажный дом являются частью охраняемого объекта «Усадьба купца И.И. Лизунова». Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Прокуратура Чистополя проводит проверку после пожара в многоквартирном доме на улице Ленина - объекте культурного наследия.

Напомним, возгорание случилось сегодня ночью. В результате пожара погиб 58-летний мужчина, еще четыре человека были госпитализированы в местную ЦРБ.

Двухэтажный дом являются частью охраняемого объекта «Усадьба купца И.И. Лизунова». Он был построен во второй половине XIX века.

- Надзорное ведомство даст оценку соблюдению требований законодательства об охране объектов культурного наследия, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

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