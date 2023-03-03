В результате пожара в Татарстане один человек погиб и трое госпитализированы

10 человек вышли на улицу еще до приезда пожарных. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Пожар произошел накануне, 2 марта, в 21.46 в многоквартирном доме по улице Ленина в Чистополе.

На втором этаже горела лестничная площадка и коридор. Еще до приезда пожарных самостоятельно вышли на улицу 10 человек, так как было сильное задымление. Сотрудники МЧС с помощью трехколенной лестницы из окон второго этажа спасли восемь человек, а с помощью маски спасаемого – еще пять.

В 22.48 открытое горение было ликвидировано. Спустя 10 минут один из спасенных, несмотря на усилия медиков, скончался в автомобиле скорой помощи. Мужчине было 58 лет. Еще три человека госпитализированы в местную ЦРБ.

Предварительная причина пожара - неосторожность при курении. Его площадь составила 90 квадратных метров.

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