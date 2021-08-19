В Казани начали строить Вознесенский тракт

Фото: мэрия Казани

В столице Татарстана приступили к строительству уже пятой по счету выездной дороги из города – Вознесенского тракта. Она должна не только разгрузить автомобильное движение по Мамадышскому тракту, но объединить такие микрорайоны, как Азино и Горки, а также поселки Салмачи, Вознесенское и Привольный.

Вознесенский тракт построят от Аметьевской магистрали, проведут через улицу Бухарская, потом между улицами Минская и Закиева, а завершат выходом на трассу М-7. Все работы разделены на два этапа.

Фото: мэрия Казани

Первый этап – прокладка дороги от улицы Гвардейская до проспекта Победы (протяженность 3,8 километра). Чтобы не было заторов на этом участке запланировано два тоннеля-развязки - на пересечении с улицей Гвардейской и проспектом Победы.

Фото: мэрия Казани

Работы по первому этапу оцениваются в 12 миллиардов рублей, а второго – доводка Вознесенского тракта до трассы М-7, в 19 миллиардов.

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