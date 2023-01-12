В Татарстане на руководство ООО «Альфа-Трак» завели уголовное дело за неуплату налогов на 57,7 миллиона рублей

Эту сумму нужно было внести в казну в качестве НДС и налога на прибыль. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В отношении руководства ООО «Альфа-Трак» возбудили уголовное дело по статье «уклонение от уплаты налогов, в особо крупном размере». Данный факт был установлен совместно с сотрудниками МВД и управлением налоговой службы республики, сообщили в следственном комитете Татарстана.

- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Уже проведены обыски, а также были допрошены свидетели, - отметили в ведомстве.

Как полагает следствие, с 2018 по 2021 года некто из руководства ООО «Альфа-Трак» внес в налоговые декларации заведомо ложную информацию о якобы существующих у организации отношений с 33 контрагентами. Благодаря чему в казну не было уплачено НДС и налога на прибыль на сумму более 57,7 миллиона рублей.

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