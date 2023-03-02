Госсовет Татарстана планирует ввести в республике новые штрафы

Законопроект находится на предварительном рассмотрении. Фото: Алина НИЗАМОВА

Госсовет Татарстана намерен дополнить региональный КоАП наказанием за нарушение правил технической эксплуатации и пользования внеуличного транспорта. Речь идет о метрополитене, монорельсовом транспорте, канатной дороге и фуникулере.

За нарушение закона должностным лицам грозит штраф в размере от 5 до 10 тысяч рублей, для юрлиц - от 20 до 30 тысяч рублей. За повторное нарушение должностных лиц будут штрафовать на сумму от 40 до 50 тысяч рублей, а юридических - на сумму от 200 до 500 тысяч рублей.

Соответствующий документ опубликовали на портале Госсовета Татарстана. Законопроект находится на предварительном рассмотрении.

Напомним, с 1 марта республиканским депутатам разрешили не раскрывать свои доходы.

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