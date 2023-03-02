Казанский «Ак Барс» проиграл «Нефтехимику»

«Ак Барс» с 91 баллом занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. Фото: www.ak-bars.ru

1 марта в Казани встретились хоккейные клубы «Ак Барс» и «Нефтехимик». Игра между ними состоялась в рамках первого матча четвертьфинала Восточной конференции Кубка Гагарина и закончилась со счетом 2:3 в пользу гостей.

- Мы знали, что Нижнекамск особенно хорошо играет в начале матча, активно и агрессивно, предупреждали об этом. К сожалению, немножко тут неправильно сработали, - отметил главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов.

«Ак Барс» с 91 баллом занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. А «Нефтехимик» с 72 баллами расположился на восьмой строчке.

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