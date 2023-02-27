В Казани ХК «Ак Барс» обыграл «Авангард»

«Ак Барс» завершил регулярный чемпионат с 91 очком и занял первое место в турнирной таблице Восточной конференции. Фото: www.ak-bars.ru

26 февраля в Казани встретились хоккейные клубы «Ак Барс» и «Авангард». Игра между ними состоялась в рамках регулярного чемпионата КХЛ и закончилась со счетом 3:2 в пользу казанской команды.

- Боевая игра получилась, и мы, и соперник неплохо настроились на матч. Они создали нам очень много острых моментов и вопросов, которые нам надо было решить. Это была очень полезная и хорошая игра, - заявил главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов.

Отметим, казанская команда с 91 баллом занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард» с 86 баллами расположился на третьей строчке в турнирной таблице Востока.

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