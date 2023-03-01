В Набережных Челнах к 8 Марта вырастили 120 тысяч тюльпанов

По словам Азамат Вильданов, в 2023 году стоимость луковицы в среднем поднялась на 30-40%. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Набережных Челнах идет подготовка к Международному женскому дню. Так, в теплицах вырастили 120 тысяч тюльпанов более 20 сортов. В данное время идет их срезка. Об этом сообщил генеральный директор ОАО «Горзеленхоз» Азамат Вильданов.

По словам руководителя, в этом году стоимость луковицы в среднем поднялась на 30-40%. Жителям покупка одного цветка обойдется от 45 рублей, цена будет зависеть от их количества. Горожане чаще всего выбирают красные и желтые тюльпаны.

Также Вильданов отметил, что большую часть тюльпанов скупили предприятия и компании. Кроме того, 6,7 и 8 марта «Горзеленхоз» планирует организовать в городе несколько точек по продаже цветов.

Отметим, за 2022-2023 года в Набережных Челнах было высажено 170 тысяч луковиц тюльпанов. А в мае планируют посадить 1,5 миллиона петуний.

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