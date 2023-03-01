В Татарстане под угрозой исчезновения находятся 630 видов животных, растений и грибов. Фото: Елена РАКОВА

В Татарстане в 2025 году планируют переиздать Красную книгу. К этому времени в республике проведут большой объем работ с участием научного сообщества, сообщил на коллегии Госкомитета региона по биоресурсам его руководитель Федор Батков.

По его словам, всего в Татарстане под угрозой исчезновения находятся 630 видов животных, растений и грибов. За 2022 год научными организациями в пяти районах республики удалось выявить новые места обитания редких видов и «краснокнижников».

Также Батков заявил, что к решению вопроса переиздания Красной книги необходимо подойти комплексно. В связи с этим перед сотрудниками Комитета стоят серьезные задачи.

Отметим, в Красной книге содержится список редких и находящихся под угрозой исчезновения или исчезнувших животных, растений и грибов. Она переиздается один раз в десять лет.

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