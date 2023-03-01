Ксения Собчак высмеяла главу Минпромторга Татарстана Олега Коробченко

Мнение было опубликовано в телеграм-канале Собчак Фото: Борис КУДРЯВОВ

Журналистка Ксения Собчак прокомментировала выступление министра промышленности и торговли Татарстана Олега Коробченко на коллегии ведомства.

«А вот просто небольшое видео из Татарстана, где глава местного Минпромторга Олег Коробченко говорит, что курьерам, таксистам и разносчикам пиццы нужно приобрести «нормальную профессию» и работать на заводах. Здесь должна быть какая-то шутка, но зачем, если министр сам выглядит как шутка», - написала Собчак в своем канале, прикрепив ролик с выступлением министра.

Напомним, накануне Олег Коробченко заявил, что на оборонно-промышленных предприятиях Татарстана не хватает порядка четырех тысяч сотрудников и необходимо сделать все, чтобы огромная армия татарстанских курьеров, таксистов, доставщиков еды приобрела новую профессию и перешла работать на заводы.

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