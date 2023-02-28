Глава Минпромторга Татарстана призвал таксистов и курьеров идти работать на заводы

С сентября 2022 года на оборонно-промышленные предприятия трудоустроились пять тысяч человек. Фото: Абылай САРАЛАЕВ

В оборонно-промышленных предприятиях Татарстана не хватает порядка четырех тысяч сотрудников. Это с учетом того, что с сентября 2022 года туда трудоустроились пять тысяч человек. Об этом на коллегии Минпромторга республики рассказал глава ведомства Олег Коробченко.

По мнению руководителя, необходимо сделать все, чтобы огромная армия татарстанских курьеров, таксистов, доставщиков еды приобрела новую профессию и перешла работать на заводы.

Отдельное внимание также следует уделить работе с молодежью, популяризировать труд, продолжать проводить профессиональные конкурсы, например, «Молодые профессионалы», «Алабуга Skills», считает Коробченко.

Ранее мэр Казани Ильсур Метшин предложил подключить школы к решению проблемы дефицита кадров в медицине.

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