Новым заместителем главы Минсельхозпрода Татарстана стал Рустем Гайнуллов

Сегодня нового заместителя представили коллективу. Фото: пресс-служба Минсельхозпрода Татарстана

В среду, 1 марта, первый заместитель главы Минсельхозпрода Татарстана Наиль Залаков представил коллективу нового замруководителя ведомства. Им стал Рустем Гайнуллов, который раньше управлял проектом по экспорту халяльной продукции.

Ранее должность замминистра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана с декабря 2013 года занимал Ришат Хабипов, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, недавно исполняющим обязанности главы Минздрава Татарстана назначили Марселя Миннулина, который является хирургом с 20-летним стажем.

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