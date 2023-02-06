Марсель Миннуллин родился 22 июня 1974 года в Казани. Фото: пресс-служба РКБ

В понедельник, 6 февраля, премьер-министр Татарстана Алексей Песошин представил в региональном Минздраве исполняющего обязанности главы ведомства. Указом раиса республики Рустама Минниханова им назначен Марсель Миннуллин. Рассказываем, что известно о новоиспеченном и.о. министра здравоохранения, его биографии, карьере и наградах.

Биография Марселя Миннуллина

Марсель Миннуллин родился 22 июня 1974 года в Казани. В 1997 году окончил лечебный факультет Казанского государственного медицинского института, а после – прошел обучение в клинической ординатуре на кафедре хирургических болезней №1. Марсель Миннуллин является врачом высшей квалификационной категории по хирургии, элементарно владеет французским языком, а его общий стаж насчитывает более 20 лет.

Карьера Марселя Миннуллина

Профессиональную деятельность Миннуллин начал в отделении гнойной хирургии Горбольницы №5 Казани. С 2000-2001 года работал врачом-хирургом приемного отделения Республиканской Клинической Больницы. В 2001 году поступил в аспирантуру на кафедру хирургических болезней №1 КГМУ, но уже через год стал учиться заочно. Тогда главным местом работы Марселя Миннуллина стало отделение абдоминальной хирургии РКБ.

В 2004 он защитил кандидатскую диссертацию и стал кандидатом медицинских наук. С 2010 года и по сей день занимал должность первого заместителя главного врача РКБ по медицинской части.

Награды Марселя Миннуллина

На его счету Благодарственное письмо Кабинета министров Татарстана, почетные грамоты министерства здравоохранения республики, звание Заслуженного врача региона. Кроме того, Миннулин является лауреатом премии «Ак чачаклар».

Под руководством Марселя Миннуллина коллектив РКБ победил в конкурсе «Врач года» в номинации «Уникальный случай» за пересадку печени женщине с циррозом, после которой она даже смогла стать мамой.

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