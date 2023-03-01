Имя Илина имеет греческое происхождение. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Чебоксарах новорожденная девочка получила редкое и «солнечное» имя. Ее назвали Илиной. Об этом сообщает пресс-служба органов власти Калининского района.

Это имя имеет греческое происхождение и от слова илиос означает солнце, солнечная. Оно в республике встречается довольно редко. Так, в 2023 году такое имя решили дать лишь одной девочке, зарегистрированной в загсе Калининского района. Такая же тенденция наблюдалась и в 2022 году.

- Пусть растет Илина здоровой и счастливой, на радость родителям, - пожелали сотрудники местного ЗАГСа.

Напомним, в 2022 году казанцы чаще всего называли детей Амиром, Каримом, Марком, Аминой, Ясминой и Софией. Самыми редкими стали такие имена, как Айвенго, Акбарс, Гектор, Настасья, Тамерлана и Фина.

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