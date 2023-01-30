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НовостиОбщество30 января 2023 9:52

ЗАГС Казани назвал самые редкие имена новорожденных в 2022 году

Всего за этот период на свет появились свыше 18,7 тысячи детей
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
В прошедшем году чаще рождались мальчики.

В прошедшем году чаще рождались мальчики.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В 2022 году казанцы чаще всего называли детей Амиром, Каримом, Марком, Аминой, Ясминой и Софией. Самыми редкими стали такие имена, как Айвенго, Акбарс, Гектор, Настасья, Тамерлана и Фина. Об этом на еженедельном совещании в мэрии рассказала начальник управления ЗАГС Казани Римма Миннулина.

Всего за этот период в столице Татарстана появились на свет свыше 18,7 тысячи детей: из них 52% мальчики, а 48% - девочки. Двойняшки родились в 279 семьях, а тройняшки - в четырех.

Стоит также отметить, что Казань по уровню рождаемости опережает другие города-миллионики Приволжского федерального округа: Уфу, Нижний Новгород, Пермь и Самару.

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