В лесах Марий Эл после дождей появился гриб ежовик из Красной книги республики

Ежовик коралловидный - съедобный гриб, обладающий полезными свойствами. Фото: Геннадий Богданов

После дождей на упавшей древесине в лесах Марий Эл появились редкие грибы коралловидные ежовики, которые занесены в Красную книгу республики. Их в заповеднике «Большая Кокшага» заметил старший научный сотрудник Геннадий Богданов, о чем он сразу же сообщил в соцсетях.

Кроме ежовиков на валеже дуба специалист обнаружил повторно появившиеся обычные серно-желтые Трутовики и редкие шафранно-желтые Гапалопилусы. По словам Богданова, прорости всем этим грибам раньше мешала жара.

Отметим, что ежовик коралловидный - съедобный гриб, обладающий полезными свойствами. Он богат растительными волокнами, облегчающими переваривание и улучающими усвоение пищи.

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