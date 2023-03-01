На улице Гудованцева в Казани подожгли пять автомобилей

Сообщение о горении трех машин спасательная служба получила в 2:33. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Казани на улице Гудованцева были подожжены пять автомобилей. Это две LADA, Hyndai Creta, Nissan Almera, Hyundai Solaris, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

Сообщение о горении трех машин около дома №15 спасательная служба получила в 2:33. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Следующее сообщение поступило в 5:43. В этот раз ЧП произошло на той же улице около дома №49. Там горели два автомобиля. Площадь пожара составила четыре квадратных метра.

Как сообщил "КП-Казань" старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев, подозреваемый установлен. По предварительным данным, причиной происшествий стал поджог. Обстоятельства случившегося выясняются.

Напомним, ранее сообщалось, что в Казани неизвестный поджег квартиру, пожарные спасли пять человек. Так, на кухне сгорела мебель, а площадь пожара оставила 6 квадратных метров.

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