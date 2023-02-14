В Минсельхозе Татарстана объяснили причину резкого повышения цен на огурцы

В республике за неделю огурцы подорожали с 214,5 до 245,3 рубля за килограмм. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Татарстане наблюдается рост цен на огурцы. В Минсельхозе Татарстана объяснили, что подорожание связно с затратами на отопление и доосвещение, а также с повышением тарифов на энергоресурсы в 2023 году.

Так, в республике за неделю огурцы подорожали с 214,5 до 245,3 рубля за килограмм - на 14,4%. За год рост составил 40%. В ведомстве пояснили, что 60% себестоимости продукции являются затратами на энергоресурсы. В связи с этим рост цен особенно существенно наблюдается в холодные месяцы. Однако текущая цена на огурцы находится на уровне пятилетней давности.

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