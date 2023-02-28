Минниханов возмутился организацией питания в столовых предприятий Татарстана

В Татарстане работы по проверке организации питания будут продолжаться и в дальнейшем. Фото: rais.tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов возмутился организацией питания в столовых предприятий республики. Свои претензии он озвучил на коллегии Министерства промышленности и торговли региона.

По словам Минниханова, руководители организаций должны заботиться о здоровье своего персонала, поэтому организация питания сотрудников должна обеспечиваться на высшем уровне. Для этого в Татарстане имеется качественная продукция и созданы все условия.

Кроме того, он подчеркнул, что на предприятиях должны существовать обязательные профессиональные медосмотры. При этом работы по проверке организации питания будут продолжаться и в дальнейшем.

Напомним, сотрудники Роспотребнадзора Татарстана проверили 82 столовые на 47 предприятиях. Нарушения были найдены во всех точках питания.

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